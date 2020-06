Simic: “Ancelotti? Grande uomo e allenatore. Il Milan tornerà grande”

Nel corso della diretta Instagram con Carlo Pellegatti, l’ex difensore rossonero, Dario Simic, ha toccato più temi tra cui il suo rapporto con Ancelotti e l’attuale momento del Milan. Le sue parole:

“Ancelotti? E’ prima di tutto un grande uomo e un grande allenatore. Mi ha dato grande tranquillità, eravamo un bel gruppo in quel periodo“.

Sull’attuale momento rossonero: “Non è un momento facile, non bisogna guardare troppo il passato. Il progetto del nuovo stadio è importante, Elliott è un fondo serio che vuole investire per riportare in alto i rossoneri“.

Su Rebic: “Ante ha fatto ottime partite. Per i giocatori, è più facile giocare in una squadra dove l’ambiente è positivo. Il loro rendimento dipendere anche dal resto della squadra“.