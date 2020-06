Sky – Bennacer resta: la clausola è attivabile solo nel 2021

Le offerte non mancano. E a farsi avanti sono stati sono stati club di grandissima portata economica come Manchester City e Real. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, Ismael Bannacer dovrebbe rimanere al Milan. Almeno per un altro anno.

Bennacer con 12 cartellini è il calciatore più ammonito della Serie A

Il centrocampista ex Empoli ha una clausola rescissoria da 50 milioni che però sarebbe effettiva solo nel 2021 e che quindi, permetterebbe al Milan di trattenerlo almeno per un’altra stagione.

La clausola prevede inoltre che il pagamento venga effettuato in un’unica soluzione, così da permettere al club rossonero di guadagnare immediatamente da una sua eventuale cessione.

Cessione di Bennacer alla quale, per il momento, il Milan non vuole pensare.