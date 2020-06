Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Lecce-Milan:

“Il nostro obiettivo è raggiungere l’Europa, Champions o Europa League. Ci alleniamo per quello. Siamo un gruppo di giocatori umili, ci piace lavorare e dobbiamo giocare come fatto oggi. Ibra? È un giocatore che parla poco delle sue cose, scherza tanto ma non rivela quello che farà nel futuro. Resta? Magari, ci dà tanto dentro e fuori il campo. Se resta con noi ancora meglio“.