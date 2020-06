Sky – Marchetti: “Mi stupirei se non arrivasse Rangnick, ma il Covid ha scombussolato i piani”

Oggi il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Campo Aperto del probabile arrivo di Rangnick al Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“La data di un suo arrivo ancora non c’è. Sarà data a Pioli la possibilità di lavorare in serenità. Di sicuro ci saranno dei cambiamenti. In questo momento sarei sorpreso se Rangnick non fosse al Milan la prossima stagione. Considerato che ora le firme ancora non ci sono e che Rangnick è un personaggio particolare, noi diciamo che il tedesco sarà al Milan ma ci teniamo una percentuale che questo non possa accadere perchè il Coronavirus ha scombussolato i piani di diverse squadre”