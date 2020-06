Sky – Milan, Duarte dovrebbe andare in panchina contro la Roma

Ci sono novità per quanto riguarda Leo Duarte. Il brasiliano sta recuperando dall’infortunio, e potrebbe sedersi in panchina già per la gara di domenica pomeriggio contro la Roma. In diretta da Sky Sport 24, l’inviato Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulle sue condizioni. Ecco le sue parole:

“Duarte sta meglio e oggi si è allenato. Dovrebbe tornare a disposizione per la panchina domenica nella gara contro la Roma. Le condizioni in difesa, infatti, sono precarie a causa delle tante assenze. Come titolari dovrebbero giocare Gabbia e Romagnoli e nel caso Calabria potrebbe adattarsi come centrale di difesa. E’ una situazione risicata in cui il Milan giocherà ogni tre giorni“