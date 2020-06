Sky – Milan, Gazidis non si presenta a Milanello dal 6 marzo

Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione di Pioli e della società rossonera. Queste le sue dichiarazioni:

“In campo gestisce Pioli e non è facile perchè probabilmente sa di non essere l’allenatore del futuro. Maldini e Massara, in maniera elegante, tutti i giorni sono a Milanello perchè sanno che è il loro lavoro ma sanno che probabilmente non ci sarà grande spazio per il futuro. C’è l’ombra di Rangnick sempre più pressante a Milanello. Gazidis non si vede dalle parti del centro sportivo addirittura dal 6 marzo, sono passati quasi 100 giorni. E’ un momento particolare e di caos ma Pioli ha la grande occasione di dare un senso alla stagione con una vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. A Casa Milan si gioca il futuro dirigenziale, a Milanello si cerca di assistere invece il giovane Milan che vuole fare bene in questa settimana”