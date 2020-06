Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano durante il suo servizio andato in onda su Sky Sport, Stefano Pioli in questo finale di campionato si affiderà ancora una volta agli intoccabili, ovvero: Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer e Rebic. Ovviamente tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic, al momento fermo ai box per infortunio.

Dunque, poco turnover, formazione quasi “copia e incolla” per cercare di agguantare la qualificazione in Europa League.