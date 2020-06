Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino contro la Juventus, prevista per venerdì 12 giugno. Secondo quanto riporta Sky Sport, Stefano Pioli ha organizzato per sabato un test amichevole undici contro undici. I giocatori avranno poi un giorno di riposo prima di tornare a lavoro lunedì.