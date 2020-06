Sky Sport 24 – Plastino: “Ibra ha dimostrato appartenenza, va tenuto”

“Non accetto critiche e dubbi su Ibrahimovic. Mi sembra che abbia dimostrato anche a livello di appartenenza, molto più ora che prima, per cui uno come Ibra che ha legato con la squadra ed è un leader carismatico, io lo terrei sicuramente almeno per un’altra stagione”.

Michele Plastino intervenuto su Sky Sport 24 ha parlato della totale contrapposizione tra i tifosi del Milan, sul nome di Ibrahimovic. Lo svedese secondo molti ha disatteso le aspettative, soprattutto per l’infortunio patito e perchè, non sarebbe un profilo adatto ad un Milan pronto a puntare su talenti under 30.