Sky Sport – Baiocchini: “Maldini e Ibra, entrambi via dal Milan”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Emanuele Baiocchini ha parlato del futuro di Ibrahimovic e Maldini. Le sue parole:

“Per quanto riguarda Maldini penso che sia praticamente scontato che, quando verrà ufficializzato Rangnick, andrà via. Si è esposto due volte dicendo che Rangnick non era la persona giusta, è chiaro che se il tedesco arrivasse a svolgere il doppio ruolo Maldini non accetterebbe una situazione del genere. Ibrahimovic? La scelta credo sia stata fatta, il suo contratto verrà esteso fino al 2 di agosto, per quanto riguarda il futuro dalla parte di Ibrahimovic non c’è tutta questa soddisfazione, dall’altra parte sanno che rinnovare un giocatore di 39 anni a 6 milioni di euro non è il massimo. Da una parte e dall’altra non mi sembra ci sia la volontà di rinnovare, quindi Ibra lascerà il Milan“.