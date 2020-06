Nuovo stop per il difensore rossonero Leo Duarte, è il terzo in stagione. Nella rifinitura di ieri il ragazzo ha riportato una lesione distale di basso grado al bicipite femorale e in giornata si è sottoposto ad una risonanza magnetica. Nuovi controlli verranno effettuati tra 7-10 giorni, questo è quanto riportato da Sky Sport.