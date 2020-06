SM – Colpo di scena Balotelli: potrebbe tornare ad allenarsi mercoledì

Mario Balotelli sta vivendo una settimana tribolata in quel di Brescia. L’attaccante ha ricevuto una lettera dal Presidente Cellino in cui lo si informava che il club voleva procedere al licenziamento per giusta causa. Il rapporto però non è “automaticamente terminato” e il giocatore è ancora abile e arruolabile.

Come riporta Sportmediaset infatti l’attaccante dovrebbe tornare ad allenarsi già mercoledì. Chiederà infatti di usufruire del centro sportivo per alcune sedute individuali. L’ex Milan vuole farsi trovare pronto per la sua prossima squadra: su di lui ci sono Botafogo e Flamengo.