Spadafora incontra Sky per la trasmissione in chiaro della Serie A: le ultime

Attraverso una nota stampa, il ministro Spadafora ha annunciato di aver incontrato Sky e di aver discusso per la trasmissione in chiaro della Serie A.

SPADAFORA INCONTRA SKY: “OBIETTIVO INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE CONDIVISA DA ENTRAMBE LE PARTI”

Ufficializzata la ripresa del campionato, restano i dubbi sulla trasmissione delle partite. Non è stato ancora trovato un accordo tra Governo e Sky, ma oggi, tramite un incontro, è stato fatto un notevole passo in avanti.

Ecco la nota ufficiale pubblicata dal ministro Spadafora:

“Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha ricevuto oggi l’Amministratore Delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin.

L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione, allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport“.