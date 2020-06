SPAL-Milan, la probabile formazione rossonera: Paquetá dal 1′

Domani, alle ore 21.45, SPAL-Milan si daranno battaglia nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Mister Pioli, visti i ritmi forsennati post ripresa, ha comunicato oggi in conferenza stampa che farà rifiatare qualche pedina della rosa. Rispetto alla gara vinta contro la Roma per 2-0, sulla fascia destra è più che probabile l’impiego di Calabria, Conti scivolerà in panchina. A centrocampo Paquetá e Saelemaekers dovrebbero prendere il posto di Bonaventura e Castillejo. Ancora Rebic in avanti, Ibrahimovic partirà dalla panchina.

Ecco la probabile formazione rossonera:

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernadez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Calhanoglu, Rebic.