Squadra e Gazidis a confronto: i temi principali

Il giorno tanto atteso è arrivato. Gazidis e la squadra hanno avuto un confronto faccia a faccia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’AD del Milan, che non si vedeva da marzo, ha chiarito alcuni temi fondamentali per il proseguimento della stagione. Il principale argomento riguardava la riduzione degli ingaggi: la squadra percepirà il 50% dello stipendio di aprile.

Gazidis si è scusato per l’assenza prolungata e ha promesso una presenza maggiore a Milanello. Inoltre ha sottolineato la volontà del progetto di Elliott, uscendo allo scoperto anche sulla questione dello stadio. Infine, ha ribadito l’importanza dei prossimi due mesi: giocatori, dirigenti e allenatore (sul quale non è stato deciso nulla) dovranno dare il 200% per guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione.