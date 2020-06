Sveglia Milan, senti i tuoi tifosi: “Tanto perdiamo”. Ma il calcio riprende e l’amore resta per sempre

Finalmente si riparte. Questa sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Una partita che avrà addosso gli occhi di tutta la Nazione, pronta a tornare alla “vita” di sempre. Quella vita interrotta lo scorso 9 marzo, quando tutto il Paese si è rinchiuso dentro casa tra sbigottimento e paura causata dall’emergenza Covid-19. Ma adesso ne siamo usciti? Non lo sappiamo, ci speriamo tutti quanti, vogliamo tornare a nutrirci di vita…e ovviamente di calcio. Calcio che stasera finalmente proverà a ripartire, con tutte le restrizioni del caso, ma comunque ripartirà. Sarà una notte anomala, stadio vuoto e nessuna bandiera o stendardo sugli spalti, ma potremo rivedere il rettangolo verde e calciatori correre dietro al pallone. Finalmente.

Ma che partita sarà per il Milan e i suoi tifosi?

La risposta più ovvia, la più scontata, la più sentita nelle ultime ore è: “Ma tanto perdiamo”. Tifosi che sono stanchi di vedere un Milan non all’altezza della sua blasonata storia. Le ultime vicende, poi, hanno ampliato la delusione dei tifosi e le acque già agitate in precedenza, sono diventate una vera bomba esplosiva. I sostenitori del diavolo, da sempre cuore pulsante del Milan, sono stati informati del confronto piuttosto acceso tra Ivan Gazidis e Zlatan Ibrahimovic andato in scena a Milanello a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus. Come ha riportato Stefano Pioli tramite i canali ufficiali del Milan, il confronto è stato chiaro e diretto, ed è servito alla squadra. Ma ne siamo proprio sicuri? Sinceramente non lo so, stasera il campo risponderà ai nostri dubbi. Sono però convinto, che la poca chiarezza societaria sia un fattore decisamente destabilizzante per tutti i calciatori. In ogni caso, nonostante la delusione, il Milan scenderà in campo e dovrà conquistarsi la finale della competizione. I tifosi lo sanno, e nonostante la delusione, saranno dietro i teleschermi ad incitare i propri beniamini. Sveglia Milan!.