Szoboszlai, arrivano conferme: l’ungherese in orbita Milan

Le voci dei giorni scorsi sembrano trovare conferma: Szoboszlai si avvicina al Milan. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, i rossoneri starebbero intensificando i contatti con l’agente del giocatore per chiudere l’affare il prima possibile.

Il Milan vuole assicurarsi il centrocampista del Salisburgo per anticipare la concorrenza del PSG. Il giocatore ha detto più volte di gradire la destinazione rossonera. Al club di via Aldo Rossi, dunque, non resta altro che fare la mossa decisiva per chiudere l’operazione.