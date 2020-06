Szoboszlai incanta: 3 gol e una magia

Un cognome difficile da scrivere, ma da mesi sulla bocca di tutti e nei taccuini di molti dirigenti, Dominik Szoboszlai non è più un semplice talento. Il centrocampista ungherese in forza al Salisburgo, si è reso protagonista di una tripletta nel 5-1 rifilato in trasferta allo Sturm Graz, nella gara valida per i playoff del campionato austriaco. L’ungherese classe 2000 seguito e corteggiato da Milan, Lazio e Napoli, ha impreziosito la serata con una vera e propria magia. La terza rete personale è stata siglata con un preciso tiro da fuori area, dopo una “ruleta” che ai più ha ricordato la celebre giocata spesso eseguita da Zinedine Zidane.