Dominik Szoboszlai, talento ungherese dei RedBull Salisburgo, è da qualche mese finito sul taccuino della società di via Aldo Rossi. Al termine della partita vinta dal Milan per 1-4 in casa del Lecce, il 19enne ha scambiato alcuni commenti con Leao su Instagram.

Non è la prima volta che i due si scambiano messaggi per commentare le gare dei rispettivi club: segnali al Milan?