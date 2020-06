Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Dazn di Mario Götze, nelle ultime settimane accostato al Milan. Ecco le sue parole:

“Mario è un giocatore che sa gestire la palla e si adatterebbe molto bene al campionato spagnolo. Non so se verrà qui o se è un suo obiettivo, ma credo che qui si troverebbe bene. L’importante è che prenda la decisione migliore per il suo futuro e la sua felicità. Può ancora fare la differenza in tantissimi club”.