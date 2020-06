Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista a Onda Cero. Il terzino rossonero ha giurato fedeltà al Milan e ha ringraziato per questo colui che lo ha portato in Italia:

Devo ringraziare Paolo Maldini che ha creduto in me. Sono veramente felice al Milan, che mi ha dato fiducia, e voglio rimanere in rossonero. Sono veramente felice, davvero. Oltre al Milan penso solo alla Nazionale francese. Questa è la mia migliore annata, non ho mai fatto così bene in Spagna.