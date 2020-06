Thiago Silva deluso. Il suo entourage: “Ama Parigi e il PSG”

Il PSG ha ormai ufficializzato la scelta di non rinnovare il contratto di Thiago Silva, che dal primo luglio sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato RMC Sport l’ex Milan sarebbe molto deluso in quanto non comprende la decisione della società. Le parole del suo entourage:

“E’ deluso e rattristato. Ama il PSG, adora Parigi e questa scelta è straziante per lui e per la sua famiglia. Prima del lockdown si sentiva al top e, anche se ha 35 anni, si sente molto in forma. E deluso ma non demotivato“.