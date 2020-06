TMW – Cessione societaria, continuano le voci su Arnault

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com staremmo entrando in un periodo molto caldo per il futuro societario del Milan, infatti le voci sulla possibile cessione della società rossonera tornano a farsi sentire.

Il protagonista della vicenda sarebbe l’imprenditore francese, Bernard Arnault, magnate del lusso e, dalle stime di Forbes, il terzo uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari.

Nonostante in passato ci siano state smentite ufficiali e ufficiose sia da parte di Elliot che di Arnault, le indiscrezioni racconterebbero di una possibile cessione delle quote di maggioranza della società sulla base di 500 milioni di euro più ulteriori 350 milioni da versare in base a determinate condizioni.