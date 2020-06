Tra obiettivi, incedibili e addii: ecco il Milan del futuro

Il Milan ha cominciato a programmare la prossima stagione. Il primo tassello del futuro è stato aggiunto, si tratta di Kalulu: terzino destro francese proveniente dal Lione. Secondo l’edizione odierna di ‘Sport Mediaset XXL’, i rossoneri stanno già preparando le altre mosse.Innanzitutto, la squadra dovrà basarsi su alcuni pilastri della rosa attuale, ovvero gli incedibili: Donnarumma, Romagnoli, Bennacer, Kessié, Calhanoglu e Rebic.

A loro verranno affiancati giocatori di talento che possano crescere grazie al savoir faire di Rangnick. Per la difesa si pensa a Kouassi del PSG e a Milenkovic della Fiorentina. A centrocampo si punta a Szoboszlai del Salisburgo e a Florentino del Benfica; mentre in attacco, il primo nome sulla lista è quello di Luka Jovic del Real Madrid. Il resto dei giocatori, invece, verranno valutati in questi due mesi. Gli unici addii quasi sicuri sono quelli di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic: due pedine che saranno fondamentali per terminare con dignità la stagione.