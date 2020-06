Davide Calabria sembra lontano dal Milan. Il terzino rossonero vuole giocare di più ma la società non può dargli certezze in tal senso: una cessione è sempre più probabile.

Come rivela Tuttosport infatti ieri pomeriggio Alessandro Lucci, agente del calciatore, si è recato in via Aldo Rossi per parlare del futuro del suo assistito. Ci sono diverse squadre interessate, soprattutto il Bologna, e una eventuale cessione porterebbe una plusvalenza per le casse rossonere.