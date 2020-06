TS – Gazidis e Maldini insieme a Milanello: la società si ricompatta per il finale di stagione

Lo aveva anticipato e ha mantenuto la promessa. Ivan Gazidis ha tenuto fede alla parola data, riportando la compattezza societaria e l’unione d’intenti aldilà dei cancelli di Milanello.

Gazidis aveva promesso nei giorni scorsi maggiore presenza a Romagnoli e compagni

Come riportato da Tuttosport, Gazidis si è presento al campo per assistere all’allenamento e lo ha fatto in compagnia di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Al termine della seduta i tre avrebbero anche avuto un colloquio con Stefano Pioli. Un segnale di compattezza in vista dell’intensissimo finale di stagione che, dopo le mille discussioni delle scorse settimane, non poteva di certo passare inosservato.