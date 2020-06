TS – Gazidis su Rangnick: “mancano solo i dettagli ma la strada è tracciata”

Ivan Gazidis va diretto sul futuro tecnico che siederà in panchina nella prossima stagione del Milan, e come riporta Tuttosport mancano solamente alcuni dettagli, ma con ogni probabilità Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore. Le parti ancora devono incontrarsi, ma siamo agli sgoccioli. Un allenatore manager, una nuova faccia nel nostro calcio. Vedremo se saprà reggere l’impatto con il mondo Milan e riuscire nel tortuoso cammino che porterebbe i rossoneri ad una qualificazione in Champions, cosa che non accade da svariati anni.