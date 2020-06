Il Milan fa sul serio per Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid è in uscita dalle Merengues e i rossoneri sembrano in vantaggio per accaparrarsi le prestazioni del serbo.

Tuttosport rivela che la società ha già pronta l’offerta da recapitare nella capitale spagnola: prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il Real Madrid in questo modo si libererebbe di un ingaggio pesante e potrebbe evitare una minusvalenza incassando una cifra congrua tra due anni.