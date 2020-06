TS – Il Milan si prepera alla sfida contro il Lecce: due dubbi di formazione per Pioli

Dopo l’amaro epilogo in Coppa Italia contro la Juventus, il Milan è pronto a tornare in campo contro il Lecce. La formazione di Stefano Pioli è apparsa in buona forma e per il tecnico è di nuovo tempo di scelte.

Pioli contro il Lecce ritrova Hernandez sulla fascia sinistra

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero due i dubbi di formazione per l’ex tecnico della Fiorentina. Il primo, riguarda la fascia destra dove Conti e Calabria si contendono una maglia da titolare per completare il quartetto difensivo.

L’altro ballottaggio dovrebbe essere quello tra Bonaventura e Paquetà. Il primo sembra aver riguadagnato posizioni nonostante le notizie sul suo futuro. Il secondo, cerca ancora la giornata giusta per la consacrazione.