TS – Il problema del Milan sono gli scontri diretti

Il Milan quest’anno ha vari problemi ma dal punto di vista dei risultati sembra essercene solo uno: gli scontri diretti. Tuttosport mette in luce che non è una questione nuova siccome i rossoneri già da anni soffrono particolarmente contro le grandi.

La squadra è chiamata a invertire il trend negativo già contro la Roma. All’andata i giallorossi non erano al top della condizione ma comunque si imposero per 2-1. Pioli e il Milan sono avvisati: per scalare la classifica serve vincere partite come questa.