Simon Kjaer si sta guadagnando la riconferma sul campo. Nelle poche partite giocate da gennaio a oggi (non certo per colpa sua) il difensore è stato molto affidabile insieme a Romagnoli e rappresenterà un punto da cui ripartire. Tuttosport riporta che è ormai scontato il riscatto del danese dal Siviglia che avverrà per soli 2.5 milioni di euro.