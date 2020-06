TS – Leão è un problema: ipotesi prestito per la prossima stagione

Rafael Leão è diventato un problema per il Milan. Tuttosport sottolinea che l’attaccante rossonero ha deluso le aspettative e soprattutto non mostra alcun tipo di crescita rispetto all’inizio della stagione.

Il portoghese ha anche irritato la società per la sua esultanza contro il Lecce: un gol che ha suggellato la partita e che lo ha visto polemizzare in maniera alquanto inappropriata contro coloro che “parlano troppo“. Per questo si fa largo l’ipotesi del prestito nella prossima stagione in modo da valorizzare l’investimento.