Il Milan è avvisato: la Juventus riparte da Cristiano Ronaldo. La lunga sosta dovuta all’emergenza Coronavirus ha tenuto lontano CR7 dal suo habitat naturale, il terreno di gioco, ma ora il campione portoghese è pronto a ripartire.

Tuttosport riporta come Cristiano sia in forma e i suoi compagni lo descrivano in maniera esemplare: “non lo abbiamo mai visto così motivato“. CR7 ha un solo obiettivo in questa particolare stagione, vincere tutto, a partire dalla Coppa Italia.