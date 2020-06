TS – Milan, emergenza difesa: in estate sarà rivoluzione

Il Milan in questo momento è in emergenza. Se Musacchio ha chiuso la stagione in anticipo causa infortunio e Leo Duarte, dopo aver recuperato dalla frattura al calcagno, si è bloccato nuovamente per un problemino muscolare, Pioli potrà fare affidamento su i due che hanno giocato in Coppa Italia: Romagnoli e Kjaer. Il capitano rossonero, però, è a rischio squalifica in quanto diffidato. E non se la passa meglio Kjaer (che nei mesi scorsi ha saltato un paio di partite per infortunio), a una sola ammonizione prima di entrare in diffida.

Il prossimo anno molto probabilmente potrebbe esserci l’ennesima rivoluzione, con Rangnick che potrebbe “rivoluzionare” il reparto arretrato. Nel mirino ci sono Robin Koch del Friburgo, Melayro Bogarde dell’Hoffenheim, Kristoffer del Celtic e Nikola Milenkovic della Fiorentina.