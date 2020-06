Il Milan è sempre alla ricerca di rinforzi per la difesa e sulla fascia destra potrebbe provare a tentare l’affondo per un giovane talento olandese. Tuttosport infatti rivela che i rossoneri sono interessati a Denzel Dumfries, terzino classe 1996 del PSV: la squadra di Eindhoven vuole 20 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno.