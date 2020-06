Dopo i nomi di Jovic e Gaich, da Tuttosport arriva l’importante conferma dell’interesse rossonero sull’attaccante ceco Patrick Schick. Molto probabilmente, il RB Lipsia non riscatterà il giocane centravanti che farà dunque ritorno alla Roma, che non punta su di lui. Per questo, il Milan potrebbe essere avvantaggiato nella trattativa, con il benestare di Rangnick e col giocatore che conosce già la Serie A.