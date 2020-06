TS – Paquetà e Kessie sul mercato: la quotazione è di 25-30 milioni

Tornerà il calcio giocato e subito dopo, l’ormai classica rivoluzione estiva del Milan pronto a cambiare allenatore e punti cardine della rosa. In vendita, 2 nomi su tutti: Lucas Paquetà e Franck Kessie.

Paquetà potrebbe tornare titolare già nella sfida contro la Juve

Come riportato da Tuttosport, i due centrocampisti sono stati designati come probabili partenti dalla dirigenza rossonera che chiederà 25-30 milioni per ciascuno di loro.

C’è però una variante da tenere in considerazione: la ripresa del calcio giocato. Da questo finale di stagione possono arrivare indicazioni utili a stravolgere tutto. Forse è ancora presto per programmarecon certezza il mercato.