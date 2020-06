TS – Pioli rinuncia al ritiro pre-partita: il ritrovo questa mattina a Milanello

La partita genera abbastanza motivazioni, non serve aggiungerne altre con un ritiro pre-partita. Potrebbe riassumersi così, almeno in linea teorica, il pensiero di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, alla vigilia della delicatissima sfida alla Roma, ha lasciato i suoi calciatori liberi di tornare a casa.

Pioli ha ribadito l’importanza della sfida nella conferenza della vigilia

Come riportato da Tuttosport, il ritrovo è stato previsto per le 10 di questa mattina a Milanello. Da lì, inizierà il countdown per la sfida cruciale in ottica Europa League contro i giallorossi di Fonseca.

Pioli dovrebbe affidarsi ancora a Rebic nell’11 titolare.