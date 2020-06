TS – Rangnick chiama rinforzi: Braida possibile nuovo DS

Il Milan che verrà sarà tutto da scoprire, soprattutto all’interno della società. L’ormai sempre più papabile arrivo di Rangnick è sempre più vicino, e il tecnico tedesco ha espressamente chiesto alla società un uomo di esperienza che lo possa aiutare come direttore sportivo. Come riporta Tuttosport nell’edizione odierna, colui che sta facendo grossi passi avanti nella trattativa è Braida, ex braccio destro di Galliani. Intervistato a Calciomercato.com si è espresso sulla possibile trattativa che lo porterebbe in rossonero: “Il Milan ce l’ho nel cuore – ha dichiarato – ma non mi piace dire di più. Diciamo che è una bella porta dalla quale farebbe piacere passare. Io resto fiducioso, vediamo se, avendo rappresentato l’inizio della mia vicenda calcistica, potrà essere ancora il mio futuro”.