TS – Rebic – Jovic: il Milan sogna la coppia del futuro

Tornare al passtao per proiettarsi nel futuro. Il Milan ci pensa e lo fa ricordando le gesta del passato, pensando al presente e immaginando il futuro. Un futuro nel quale sembra sempre più probabile ci sia Ralf Rangnick.

Jovic è passtao al Real Madrid il 4 giugno del 2019

Come riportato da Tuttosport, il tecnico tedesco vorrebbe far rivivere ai tifosi un altro flashback e ricostituire in rossonero la coppia gol che fece le fortune dell’Eintracht Francoforte. Per farlo serve portare a Milano Luka Jovic.

Rebic è infatti esploso nella secondo parte di stagione e l’idea di tentare l’affondo a Jovic, non sembra fantacalcio. Lo riporta il quotidiano torinese. Ci sperano i tifosi rossoneri.