TS – Verso Lecce Milan: torna Theo Hernandez. Out Calabria, gioca Conti

Nella partita di domani contro il Lecce il Milan non può sbagliare. L’obiettivo di arrivare in Europa è ormai dichiarato e Pioli potrà di nuovo fare affidamento su Theo Hernandez, assente nella sfida contro la Juve. Prosegue Tuttosport, raccontando come Andrea Conti abbia vinto il ballottaggio con Calabria per un posto sulla corsia di destra, e dunque partirà titolare. Il resto della difesa potrebbe rimanere invariato con Romagnoli e Kjaer che potrebbero essere riconfermati. Maggiori informazioni sul resto degli undici che scenderanno in campo contro il Lecce si sapranno domani.