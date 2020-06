Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. L’ex terzino rossonero ha voluto dare un consiglio al Milan per il ritorno ai massimi livelli del calcio italiano:

Gli uomini chiave per la rinascita devono essere Donnarumma e Romagnoli, due pilastri della squadra e cardini della difesa. Anche l’arrivo di Ibrahimovic è stato importante per il salto di qualità anche se a breve termine: non so se durerà uno, due o tre anni. A centrocampo invece c’è ancora da lavorare.