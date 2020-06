Tuttosport – Everton e Newcastle su Kessiè: pronto l’assalto all’ivoriano

Si è ritagliato un posto da titolare nello scacchiere tattico di Stefano Pioli ma, nonostante la voglia manifestata più volte di non volersi muovere da Milano, Franck Kessiè potrebbe diventare il prossimo uomo mercato rossonero.

Kessiè ha totalizzato 23 presenze e 1 gol nell’attuale campionato

Come riportato da Tuttosport, su di lui si sarebbero accese le sirene della Premier. Due le squadre a contenderselo: Newcastle ed Everton. Per il momento sembra un affare complicato ma il probabile cambio sulla panchina rossonera potrebbe cambiare le carte in tavola.