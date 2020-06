Tuttosport – Possibile chance Saelemaekers in Coppa Italia

Manca sempre meno al ritorno in campo della formazione rossonera con Stefano Pioli che, contro la Juventus, potrebbe schierare dal primo minuto Alexis Saelemaekers.

Saelemaekers ha accumulato sole 3 presenze con la maglia del Milan

Come riportato da Tuttosport, il belga sta facendo bene in allenamento e viste le tante assenze, potrebbe avere la fiducia del tecnico in un match che può valere una stagione.

Nel 4-2-3-1 di Pioli, Saelemaekers è stato provato sia come esterno basso di destra che come esterno offensivo. Possibile il suo utilizzo anche in un 4-4-2.

Saelemaekers ha giocato solo in tre match fino a qui e questa, ha tutta l’aria di essere la sua grande occasione.