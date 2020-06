La FIGC ha emanato un comunicato ufficiale in cui si legge che il termine dei prestiti è stato prorogato al 31 agosto in luogo della precedente scadenza al 30 giugno.

I contratti non dovranno essere rielaborati o rinegoziati mentre è diversa la situazione di coloro che hanno l’accordo in scadenza al 30 giugno: in questo caso starà alle due parti (calciatore e società) trovare un’intesa per evitare che il giocatore abbandoni la squadra prima del termine della stagione.