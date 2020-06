Una stagione maledetta da salvare: l’ultima missione di Pioli

Una doppia mission impossible per conquistare la coppa Italia, per poi chiudere il campionato nella maniera più dignitosa possibile. Questa sarà, con ogni probabilità, l’ultima missione di Stefano Pioli alla guida del Milan. I rossoneri torneranno in campo 96 giorni dopo da quel tonfo casalingo contro il Genoa, che ha messo in luce tutte i limiti e le problematiche di questa maledetta stagione.

Ma non è tempo di piangersi addosso. Il diavolo, prima di tutto, ha il dovere di credere nell’impresa dello Stadium, per cercare di raggiungere la finale di Coppa e, nella più rosea delle ipotesi, conquistare quell’agognato trofeo che in bacheca al Milan manca da 17 anni. Per quanto riguarda il campionato, invece, ci saranno ancora 12 gare da disputare, 36 punti a disposizione per cercare di restituire al popolo milanista un minimo di fiducia e di speranza, per guardare al futuro con maggior serenità.