GdS – Elliott non venderà il Milan finché non sarà appetibile sul mercato

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan che attualmente sotto il fondo Elliot continuerà ad essere tale ancora per diverso tempo. La società rossonera è sì destinata a passare di mano, ma solo quando la famiglia Singer reputerà di averla risanata e resa di nuovo appetibile sul mercato. Per il momento dunque la società rimarrà ancora sotto il fondo statunitense, e le prossime gare saranno fondamentali per iniziare a intraprendere una dimensione, a seconda se arriverà la qualificazione in Europa League.