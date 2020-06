La sfida Juve-Milan sarà orfana di due ex: Zlatan Ibrahimovic e Gonzalo Higuain. I due attaccanti, dunque, saranno fermi ai box per infortunio muscolare. Lo svedese, fermato da una lesione al muscolo soleo del polpaccio, tornerà in campo a fine mese. Mentre la punta argentina ha lasciato l’allenamento odierno per un fastidio non ancora identificato.