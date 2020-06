Verso Juve-Milan: Pioli condizionato dalle espulsioni. Ecco le probabili formazioni

Domani sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, gara che aprirà finalmente le porte alla fase post-coronavirus del calcio italiano. Non sarà una gara semplice per i rossoneri, che, oltre ad affrontare la capolista della Serie A, dovranno anche fare i conti con quattro assenze pesanti: Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez per espulsione, Musacchio per infortunio.

Mister Pioli dovrebbe quindi optare per un 4-2-3-1 con Kjaer e Conti titolari, Kessié e Bennacer nel mezzo, Bonaventura al posto dello squalificato Castillejo e Rebic punta. Ballottaggio tra Paquetà e Rafael Leao per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessié; Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.