Si avvicina il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e con esse anche il ritorno del calcio italiano. Ad aprire le danze sarà Juventus-Milan, che partirà dal punteggio di 1-1 del match d’andata.

I rossoneri dovranno fare a meno dell’uomo chiave Zlatan Ibrahimovic, tra l’altro in cima alla lista dei rigoristi. Pioli ha quindi scelto Frank Kessié come tiratore in caso di penalty. A seguire, Rebic, Bonaventura, Calhanoglu, Paquetá ed eventualmente Romagnoli.